“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş - Toros 100 Yaşında” isimli anma programı yarın saat 19.00’da GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte belgesel, sergi ve konser sunulacak.

İletişim Fakültesi Dekanı Neriman Saygılı yaptığı açıklamada, “Babam Denktaş" adlı kısa belgesel ile 'Fotoğraf ve Kendi Sözleri' konulu serginin de yer alacağı programa Piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun da repertuvarı ile katılacağını belirtti.