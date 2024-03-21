Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik ateşidir, kıvılcımıdır. Tabiatın yeniden doğuşu, baharın gelişi ve doğanın uyanışını müjdeleyen Nevruz, barış ve dostluk bayramı olarak Anadolu’dan Kafkaslara, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır coşkuyla kutlanmaktadır. İnsanın doğa ile bütünleşmesini simgeleyen Nevruz, sevgi ve barış gibi evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunarak, baharın gelişi ile birlikte yaşama sevincini ve doğanın dirilişini sembolize eder. Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından çok önemlidir. Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”