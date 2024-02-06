Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun vefatının 44.üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak Nalbantoğlu’nun kalplerinde en müstesna duygularla yaşayacağını kaydetti.

Töre, mesajında Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu aramızdan ayrılışının 44’üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirterek şunları ifade etti:

“Türk Mukavemet Teşkilatımızın kurucularından olan Nalbantoğlu, halkımızın verdiği varoluş mücadelesinin bütün aşamalarında büyük emekleri olan unutulmaz bir isimdir.

Nalbantoğlu’nun özellikle ülkenin sağlık alt yapısına verdiği önem ve bu yöndeki çalışmaları Cumhuriyetimizin kurulmasından sonraki bütün sağlık kurumlarımızın düzenli bir şekilde çalışmaya başlamasına öncülük etmiştir.

Vatanının ve halkının çıkarlarını her daim ön planda tutarak 55 yıllık yaşamında bir çok izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, kalbimizde en müstesna duygularla yaşayacaktır.

Ruhu şad olsun.”