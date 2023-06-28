Görüşmede Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri adına Kurtulmuş’un bayramını kutlayarak TBMM’ne mensup milletvekillerine selamlarını iletti.



TBMM Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş da Kıbrıs Türk halkının ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerinin bayramını kutladı.



Kurtulmuş görüşmede ayrıca, göreve seçilmesinin hemen ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında bayramdan sonraki hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geleceğini ve ardından ikinci ziyaretini de Azerbaycan’a yapacağını belirterek Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladığını dile getirdi.