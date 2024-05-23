Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sanatçı Ulus Yeşilada’nın Türk Müziği Makamları Rehber Kitabı’nın tanıtım etkinliğine katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlik KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi organizasyonunda Girne Belediyesi ve Kültür Dairesi iş birliğinde yapıldı.

-Töre

Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada Türk müziği makamlarını rehber kitap haline getiren sanatçı Ulus Yeşilada’ya teşekkür etti.

Yeşilada’nın çalışmaları ve sanatçı kimliğiyle hem Türkiye’de hem de KKTC’de duayen olarak anıldığını, birçok isme öncülük ettiğini ifade eden Töre, kitabın müzikle uğraşanlara rehber olacağını belirtti.

Zorlu Töre, aldığı müzik davetlerine katıldığını da söyleyerek, müziğin insana dinç hissettirdiğini ifade etti.

Etkinlikte sanatçı Ulus Yeşilada, Zorlu Töre’ye imzalı kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Halk Kütüphanesi’ni de dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.