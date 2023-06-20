Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen “Covid 19’dan Aldığımız Dersler – İlerideki Pandemi Beklentisi” isimli konferansa katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Böylesi bir etkinlik fevkalade önemli. Üniversiteyi böylesi bir konferansı düzenlediği için tebrik ederim. COVID-19 gibi pandemileri insanlar dün, geçen gün, geçen yıl hatta geçen yüzyıl da yaşadı. Yaşamaya devam edecek. Sağlıkta ihmal olmaz. Devlet olarak bu süreçte ne gerekiyorsa yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz”.

TAK