Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin de gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TÜRKPA’nın KKTC’nin 40.yılı mutluluğunu paylaşmasını çok değerli bulduklarını ifade ederek, her zaman Türk devletlerinin birlik olarak daha güçlü hale gelmesini savunduklarını dile getirdi.

KKTC’nin Türk devletlerinin oluşturduğu teşkilatlarda olmasını büyük bir adım olarak gördüklerini ifade eden Töre, bütün organizasyonlarda yer alma adına gayret gösterdiklerini vurguladı.

Töre, KKTC’nin 40.yılında bütün Türk devletlerine selam gönderdiklerini söyledi.

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TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de konuşmasında, kısa bir süreç içerisinde hem Türk Devletleri Teşkilatı, hem de TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğin KKTC’nin olduğu kadar, Türk Devletleri için de büyük bir onur olduğunu ifade ederek, bu durumu Kıbrıs adasında kadim Türk halkının mücadelesini taçlandıran iki güzel gelişme olarak gördüklerini belirtti.