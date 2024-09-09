Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 Mehmetçik’in şehit olduğunu ve 1 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hepimizi derinden üzen kazada 4 askerimizin şehit olması bizleri tarifsiz bir acıya boğmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Jan