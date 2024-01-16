Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini devam ettirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre, Ahmet Bayduz başkanlığındaki Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği heyetini kabul etti.

-Bayduz

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Dernek Başkanı Bayduz, Başkan Töre’nin Malatya’da gerçekleştirdiği temasları anımsatarak, tüm şehrin selamlarını getirdiklerini ifade etti.

-Töre

Meclis Başkanı Töre de, derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, Malatya’yı aşan bir yapısı olduğunu belirterek, vatanın bir bütün olduğunun idraki ile hareket edildiğinin görüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin iki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Turgut Özal’ın Malatya kökenli olduğunu anımsatan Töre, şehrin, milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkan bir yapısı olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, milli birlik ve beraberliğini savunan bir düşünceye sahip olduklarını vurgulayan Töre, kendileri için “Ne mutlu Türküm” diyen herkesin aynı değerde olduğunu belirtti.

Önemli olanın milli şuur olduğuna değinen Töre, anavatan Türkiye ve KKTC’nin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

“Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini devam ettirmesi mümkün değildir” diyen