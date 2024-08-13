Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Abdullah Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Türkiye Maarif Vakfı’nın ülke eğitimine ciddi anlamda katkılar yaptığını ve KKTC’de bu ağın geliştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Töre, Türkiye Maarif Vakfı’nın 57 ülkede 407 okul ile hizmet vermesinden mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı’nın Gazimağusa ve Lefkoşa’da eğitim kurumlarının bulunduğunu belirten Başkan Töre, bu faaliyetlerin ülkenin diğer bölgelerine de yapılmasını diledi.

Töre, milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarılmasını isteyerek Türkiye Maarif Vakfı’nı desteklediklerini ifade etti.

Kabulde Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Abdullah Yılmaz da, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti.