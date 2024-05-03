Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin’i kabul etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, Türkçe’nin çok güzel bir dil olduğunu ifade ederek “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının hedef olması ve özellikle dilde birliğin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Dil Kurumu’nun, Türkçe’nin en iyi şekilde kullanılması amacıyla Atatürk’ün hedeflediği çizgide çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Töre, Türk Dünyası'nda Türkçe’nin yaygın halde kullanılması için çalışmalara yön verilmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkilerinin geliştiğini ifade eden Töre, her zaman Türk Birliği’nden yana olduklarını belirtti.

Türkçe’nin kültür emperyalizmi altında ezilmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret eden Töre, Atatürk’ün bu nedenle Türk diline büyük önem verdiğini ifade etti.

-Şahin

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin de, KKTC’de verdikleri eğitim programları hakkında Meclis Başkan Töre’ye bilgiler vererek, Türkçe dilinin güzelliklerini anlatmak için uğraş verdiklerini söyledi.