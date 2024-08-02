Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Kıbrıs Türk halkının 96 yıl boyunca Türk ordusunu beklediğini, bu bekleyiş sırasında varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Töre, heyete başkanlık eden Emekli Albay Murat Dirican'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yaptığını anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini söyledi.

Töre, “Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar güçlü olursa caydırıcılık da o kadar etkin olur. TSK’yı güçlendirmek herkesin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

Bölgenin büyük bir ateş çemberinin içerisinde olduğunu belirten Töre, Filistin’de yaşanan soykırımı kınadıklarını vurguladı.

- Dirican

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına Direktör Emekli Albay Murat Dirican da, konuşmasında vakfın çalışmaları hakkında Töre’ye bilgi verdi. Konuşmaların ardından gün anısına hediye teatisi yapıldı.

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