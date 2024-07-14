Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini ve saldırıyı kınadı.Töre yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Bu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır ve hep birlikte ortak cevap verilmelidir. ABD halkının ve demokrasisinin bu saldırıyı atlatarak demokratik yollardan seçimlerini tamamlayacağından eminim. Suikasti hafif yaralanarak atlatan Sayın Trump ile ABD halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: rss