Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının cesaret ve iradesini simgeleyen en önemli tarihlerden olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Ağustos Erenköy Direnişi yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde en şanlı direnişlerden biri olan 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

8 Ağustos Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret ve iradesinin en önemli sembolüdür .

1964 yılında, yurtdışında eğitim gören yaklaşık 700 Kıbrıslı Türk öğrenci, vatan topraklarını korumak adına canlarını ortaya koyarak onurlu bir mücadele vermişlerdir. Kahraman gençlerimiz, Erenköy halkı ile el ele vermiş ve Rum saldırılarına karşı destansı bir kahramanlık sergilemişlerdir. Bu direniş ile Kıbrıs Türk halkı, saldırılara boyun eğmemiş ve hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devamı için gençlerimizin ortaya koymuş olduğu bu fedakarlıktan çıkarılması gereken çok önemli dersler vardır. Bu günlere Kıbrıs Türk halkının kararlı mücadelesi ve direnişi ile gelindiğini anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yılında, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."