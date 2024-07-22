Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yayımladığı mesajla Topçuköy şehitlerini andı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre mesajında, “Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden Topçuköylü 9 şehit kardeşimizi bugün bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Topçuköy şehitlerini saygı ve minnetle anan Töre, “Bugün üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz bir devlete sahip isek bunu, vatanının korunması, Kıbrıs Türkü'nün adada varlığını sürdürebilmesi için canını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz.” dedi.

Gazze’deki insanlık dışı katliamlara işaret eden Töre, “Anavatanımız Türkiye’nin yanımızda olmasının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Faşist Rumlar tarafından bugüne kadar gerçekleşen katliamlar ve 1974 yılında gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı'nın haklılığını ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs’ta barışın mücahidin vermiş olduğu mücadele sonrası Mehmetçik ile buluşması sonrasında sağlandığını vurgulayan Töre, artık federal temelli bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, varılacak anlaşmanın egemen eşitliğe dayalı bir yapı ile olması gerektiğini belirtti.

Töre mesajını, “Bu duygu ve düşüncelerle Topçuköylü şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, aziz hatırları önünde saygı ile eğiliyorum.” ifadeleriyle tamamladı.