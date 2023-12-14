Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden TBMM’ye mensup Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye mesajı yayınladı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki gün önce konuşma yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm Milletvekillerimiz ve Kıbrıs Türk halkı adına, Sayın Bitmez’e Allah’tan rahmet diliyor, yaslı ailesi başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi camiası ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum”