Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede temaslarda bulunan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Töre ve Şentop’a inşaat firması tarafından süreç ile ilgili bilgi verilirken, projenin sunumu da yapıldı. Daha sonra inşaat alanı gezildi.

-Şentop

İnceleme sırasında açıklama yapan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Meclis’in aynı yerde olmasının adeta bir “Yönetim Külliyesi”ne dönüşeceğini belirterek, 20 Temmuz 2022’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’de verdiği müjde ile projeye başlandığını anımsattı.

Bir devletin kurumlar ve fiziki yapılarla da kendini tahkim etmesi gerektiğine vurgu yapan Şentop, bu anlamda binaların sembol olarak güzel bir eser olacağına inandığını söyledi.

İki devletli çözüm tezinin Kuzey Kıbrıs’ta bir Türk devletinin tescili anlamına gelen önemli bir adım olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda KKTC’nin bağımsızlığının tanınması yönünde yaptığı çağrının önemine dikkati çekti.

Kendisinin de TBMM Başkanlığı döneminde bütün platformlarda bu tezi savunduğunu ifade eden Şentop, Meclis Yerleşkesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bu anlamda çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Şentop, emeği geçen herkesi tebrik ederek, Kıbrıs’taki bir Türk devletine yakışan eserler ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, binaların tamamlanması ile KKTC’nin özgül ağırlığı ve yönetsel gücünün daha da artacağına işaret ederek, iki yerleşkenin de ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Töre, bağımsız bir devlet olarak yoluna devam eden KKTC’nin, eskimiş yapılardan Anavatan Türkiye’nin desteği ile kurtulmuş olacaklarını kaydetti.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda binaların bitmesinin hedeflendiğine değinen Töre: “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.