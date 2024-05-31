Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nde düzenlenen "Sarı Saltuk Paneli" programına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi; Yunus Emre Enstitüsü; Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen panelde Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hacı Musa Taşdelen ve Araştırmacı/Yazar Şefik Kantar sunum yaptı.

-Töre: "Milli değerlerinin gençler tarafından öğrenilmesi önemli"

Töre etkinlikte yaptığı konuşmada milli değerlerinin gençler tarafından öğrenilmesi ve Türk kültürü ile maneviyatının gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

Töre, Türklerin tarih sahnesinde cihan milleti olarak yer aldığını, dünyadaki emperyalist güçlerin kontrolü altına girmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Türk milletinin gittiği yere medeniyet götürdüğünü söyleyen Töre, yerli halka ise Türk milletinin hoşgörü ile davrandığını kaydetti.

Balkanların birçok yerinin ecdat yadigarı eserlerle dolu olduğunu belirten Töre, Sarı Saltuk’un da bu isimlerden biri olduğunu kaydetti.