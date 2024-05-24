Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Cumhuriyet Savcısı Ferhat Alpaslan başkanlığında Şanlıurfa’dan gelen ve hukukçulardan oluşan heyeti kabul etti.

Meclis açıklamasına göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Alpaslan, 2007 – 2011 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gördüklerini, şu anda heyette bulunan üyelerin hem kamuda hem de özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini ifade etti.

Başkan Töre de, hukukçu olmanın herkese nasip olmayacağını ve adaletli davranmak gerektiğini söyledi.

Avukatlık mesleğinin zorluklarına da değinen Töre, adaletin mülkün temeli olduğunu ve hayatın her alanında adalet istediklerini kaydetti.

Töre, adalet terazisinin şaşmaması gerektiğini bunun için de devletin de savcılarının hakimlerinin kararlarında adil olması gerektiğini belirtti.

Adaletin şiarları olduğunu belirten Töre, savcı, hakim ve avukatlara mesleklerinde başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından konuk heyete Meclis Anı Tabağı hediye edildi.