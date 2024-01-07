Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Gazimağusa’da açacağı eğitim kompleksine destek olmak amacıyla Chamada Prestige Otel’de, iş insanı Rabia Doğruyol ve yapımcı Nilay Gürsoy ev sahipliğinde düzenlenen Şampiyon Melekleri anma gecesi etkinliğine katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada Şampiyon Melekler başta olmak üzere 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine de başsağlığı diledi.

Depremin coğrafyanın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Töre, “Depreme karşı hazırlıklı olsaydık, canlı kaybımız belki yine olurdu ama bu boyutta olmazdı.” dedi.

İsias Otelin kumdan yapılmış bir bina olduğunun görüldüğünü ifade eden Töre, 72 kişiye mezar olduğunu belirtti.

Gidenlerin geri gelemeyeceğini ifade eden Töre, ancak adaletin mutlaka yerini bulması gerektiğini ve verilecek cezaların da ibret oluşturması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye’de yargıya güvendiklerini ve yargının mutlaka gereğini yapacağına inandıklarını dile getiren Töre, kendisinin de Adıyaman’da incemeler yaptığını, İsias Otelin etrafında bulunan binaların dimdik ayakta olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Şampiyon Meleklerin anısını yaşatma adına yapılan girişimleri desteklediklerini ve anlamlı bulduklarını kaydeden Töre, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.