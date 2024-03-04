Meclisten yapılan açıklamaya göre, Yusuf Kaptan Sahası'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Töre, Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmanın sadece adlarına kurulmuş olan derneğin değil tüm halkın görevi olduğunu ifade ederek, geleneksel Türk okçuluğunda da böyle bir turnuva düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Töre, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.