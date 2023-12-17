Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, inşaat sektöründe önceliğin yerli ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti müteahhitlerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(IMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ve heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, inşaat sektöründe yeteri kadar Türkiyeli yatırımcı var mı sorusunun soru işaretleri barındırdığını kaydetti,

Başkan Töre, 85 milyonluk Türkiye için KKTC’nin bir çekim merkezi olabileceğini söyledi.

Töre, KKTC’nin dört mevsim iklimi ve turizm potansiyeli ile çok cazip bir yer olduğunun altını çizdi.

Türkçe konuşulmasının büyük avantaj olduğuna dikkat çeken Başkan Töre, başka milletlerle günlük konuşma noktasında sıkıntıların yaşandığını belirterek, yabancı çocukların eğitim sorununu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail’in masum Filistin halkına yürüttüğü saldırılardan dolayı da endişe duyduklarını ifade etti.

Ülkede son dönemlerden artan arazi satışlarını da anımsatan Başkan Töre, bu konuda da dikkatli olunması uyarısında bulunarak; “Kıbrıs adası Yahudilerin “Arzı Mevud” toprakları içinde yer alıyor. Biz burayı mücahidin, Mehmetçik’in kanıyla aldık. Bu asla kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, iş insanlarına yatırım çağrısı yaparak, “Burada birlikte zenginleşip, çoğalmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(IMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da, bürokrasi noktasında önleri açıldığında takdirde buraya yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.