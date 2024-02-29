Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, On Beş Kasım Üniversitesi 2023-24 Güz Dönemi Mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Töre, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin isminin 15 Kasım olmasını çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, Birinci ailesine teşekkür etti.

Mezun öğrencilerin geleceğin liderleri olacağını ve yaşadıkları ülkelerde hayata yön vereceklerini ifade eden Töre, mezun öğrencilerin KKTC’nin birer elçisi olacaklarını belirtti. Töre, 15 Kasım adının ve ruhunun hep yukarılarda tutulması dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından yüksek dereceyle mezun öğrencilere Meclis Başkanı Töre tarafından diplomaları verildi.