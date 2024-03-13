Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu, Töre Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel ve heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Mormenekşe Kadınları Birliği heyetini Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Kabulde, Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel Töre’yi 3-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Mormenekşe Enginar Festivali’ne davet etti. Başkan Töre ise, yurt dışında olmadığı takdirde festivale katılacağını söyledi. Mornekşeli kadınların çalışkanlığından bahseden Töre, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Başkan Töre’ye Mornekşe’nin sembolü enginar hediye edildi.