Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Meclis Başkanlık Divanı ile birlikte Ankara’ya gitti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Başkan Töre ve heyetini Ankara Esenboğa Havalimanı’nda TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü İrem Uygun bulunuyor.

Ankara temaslarına Anıtkabir ziyareti ile başlaması beklenen Töre’nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de bir araya gelmesi ve bazı ziyaretler yaparak bu akşam KKTC’ne dönmesi bekleniyor.