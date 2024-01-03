Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adıyaman’dan bugün başlayan İsias Otel davasında “Türk yargısına güvendiklerini, mahkemenin de en ağır cezayı vereceğinden emin olduklarını” söyledi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanı Töre, BRT’de katıldığı Manşet + programında Aziz Karaaziz’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde sadece Şampiyon Melekler'imizin ailesi ve yakınları değil, Kıbrıs Türk halkı da büyük acılar çekmiştir” diyen Töre, Şampiyon Melekler'in ailelerinin yaşadığı sıkıntıları ve acıları bildiklerini ve paylaştıklarını belirterek, “ateşin düştüğü yeri yaktığını” söyledi.

Töre, “depremde ölen Şampiyon Melekler'imize ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek; depremin yarattığı acıların çok uzun süre Kıbrıs Türk halkının kalbinde hissedileceğini belirtti.

İsias’ın konut olarak inşa edildiğini daha sonra tadilatlarla otele çevrildiğini, hazırlanan raporların da binanın sağlam olmadığını gösterdiğini belirten Töre, “binayı taşıyan kolonların kesildiğinin raporlarla teyit edildiğini ve İsias Otel’in çürük olduğunun ortaya çıktığının belgelendiğini” ifade etti.

“İsias Otel’in çürük bir yapı olduğunun orta yere çıktığını” belirten Töre, mahkemeden çıkacak kararın da benzer davalara emsal olacağını söyledi. Töre, adalet mekanizmasının çalıştığını kaydederek "İnşallah bu olayda dahli olanlar en ağır cezayı alır” ifadelerini kullandı.

Töre, “Birileri ticari faaliyet yürütüp para kazanacak diye insanların yaşamları tehlikeye sokulmamalıdır. Bu binanın tadilatını yapanlar ve izin verenler bizim vicdanımızda suçludurlar. Mutlaka da cezalarını almalıdırlar” diye konuştu.

Töre, İsias Otel davasının yakından takip edildiğini belirterek, sürecin içerisinde olacaklarını vurguladı.