Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için bu sabah düzenlenen “Ülker Lefkoşa Maratonu”na katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, burada basına yaptığı açıklamada, her yıl güzel bir organizasyon ile gerçekleşen maraton için Lefkoşa Türk Belediyesi’ni tebrik ederek, bu sene organizasyonun Şampiyon Melekler için organize edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Dayanışma ve sevginin yaşamın tümünde olması gerektiğini vurgulayan Töre, paylaşımın her geçen gün artması dileğinde bulundu. Bugün bunun çok güzel ve anlamlı bir örneğinin sergilendiğine işaret eden Töre, sevgi ile yaşamın önemine değindi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gazze’deki katliamın bir an önce bitmesini de temenni ederek, Filistin halkına dayanışmasını belirtti.