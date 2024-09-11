Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Koopbank’ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Concorde Tower Otel’de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 1959 yılında kurulduğunu anımsatarak köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın milli varoluş mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Töre, Koopbank’ın köylere kadar uzanan geniş şube ağı ile hem üreticiye hem de tüketicilere karşı üstlendiği sorumluğu yerine getirdiğini söyledi.

Geçmişten bugüne gelen kadar birçok banka gördüklerini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın doğru yönetimlerle 65 yıldır ayakta durduğunu ve hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.