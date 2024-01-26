Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde “Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan” konulu konferans verdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Ankara temaslarını tamamlayarak Konya’ya geçti. Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde “Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan” konulu konferans veren Töre’ye, konferans sonrasında Üniversite yönetimi tarafından Dostluk Payesi verildi.

Üniversite’nin Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, gaziler, şehit yakınları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Töre, konferansın başında Kıbrıs Türklerinin adada verdiği mücadeleleri anlatırken, Kıbrıs sorunu ve bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Türk milletinin akıbetini hiçbir zaman yabancıların tayin edemeyeceğini ifade eden Töre, “Geçmişten ve ecdadımızdan aldığımız ruh ve cesaretle kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz” dedi.

Dünyada insan hakları meselesini büyük güçlerin kendi çıkarlarına göre değerlendirildiğini ifade eden Töre, Kıbrıs’ta yaşanan insanlık dramlarına bu güçlerin tıpkı bugün Gazze’de olduğu gibi sessiz kaldığını söyledi. Töre, milli ülkünün önemine değinerek bu ülkü ışığında yaşamak ve hareket etmek gerektiğini kaydetti.

Bayrağa leke sürdürtmeyeceklerin ifade eden Töre, “Rehberimiz tarihimiz ve ecdadımız olacak. Milli ve manevi değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Aldatmaca söylemlere kanmayacağız” dedi.

Töre, konuşmasında şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Meclis Başkanı Töre’nin Konya temaslarına yarın da devam etmesi ve yarın akşam saatlerinde Ankara üzerinden KKTC’ye dönmesi bekleniyor.