Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.



Burada öğrencilere hitap eden Başkan Töre, mezuniyetten sonra bugün yeni bir hayatın başladığına değinerek gençlerin sorumluluklarının daha da arttığını söyledi.



Öğrenmenin hayatın her kademesinde devam ettiğine işaret eden Töre, her zaman araştırmaya ve bilgi edinmeye devam etmelerini istedi.



Töre, “Güzelyurt’ta üniversite mi açılır?” diye soran bazı kesimlere karşı bugün bölgede 2 üniversite olmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, Güzelyurt’ta yapılan her yatırımı desteklediklerini söyledi.



Bölgede üniversite açılmasının ardından herkesin “Güzelyurt Türk’dür Türk kalacaktır ve asla Rumlara verilmeyecektir” mesajını aldığına vurgu yapan Töre, Güzelyurt’tan asla taviz verilemeyeceğini belirtti.

Töre: “Güzelyur Körfezi, Yeşilırmak’tan Erenköy’e kadar bizim mavi vatanımızın bir parçasıdır” diyerek Mavi Vatan’dan dan taviz verilemeyeceğini kaydetti.



KKTC’nin artık milli bir devlet olduğunu ifade eden Töre, bu milli devletin gelişmesinde üniversite ve diğer kurumların da katkılarıyla bilim ile hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.