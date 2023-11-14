Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kilis’ten gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis şeref salonunda gerçekleşen kabulde heyete Başkanlık eden Kilis İli Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi de yer aldı.

Kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs gazilerine şükranlarını sunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gazilerin ve şehitlerin verdiği mücadele ile bugün KKTC’nin 40.yıllara ulaşan milli bir devlet olduğunu söyledi.

Dönemin zor şartlarında mücahit ile birlikte vatanı savunan Mehmetçiğin gösterdiği kararlılığın Barış harekatını başarıya ulaştırdığını, harekatın sağladığı barış ve güven ortamında KKTC’nin kurulduğunu ifade eden Töre, Cumhuriyetin emin adımlarla yarınlara ilerlediğini kaydetti.

Türkiye’nin yeni yüzyılını da kutladıklarını dile getiren Başkan Töre, anavatan ile birlikte bu yolu yürümeye devam edeceklerini vurguladı.