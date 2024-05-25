Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Genel Kuruluna katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleşen Genel Kurulda Töre, üyelere hitaben bir konuşma yaptı.

Töre, derneği ve yaptıkları çalışmaları her zaman takdir ettiğini ifade ederek, derneğin bütün etkinliklerine gelmeye çalıştığını söyledi.

Yapılan işin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Töre, dernek üyelerinin insana değer vererek uğraş verdiklerini belirtti.

Yaşanan deprem felaketini anımsatan Töre, Arama Kurtarma Derneği’nin yardıma ilk koşan ekiplerden olduğunu kaydetti.

Gazze’de büyük bir katliam ve yıkım yaşandığına işaret eden Başkan Töre, medeni denilen bazı ülkelerin bu şiddete destek verdiğini üzülerek gördüklerini söyledi.

Töre, Genel Kurulun başarılı geçmesini temenni ederek, dernek üyelerine yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.