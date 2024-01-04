Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını ve Gazze’de yaşananları nefretle kınadı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kabulü sırasında konuyla ilgili konuşan Töre, İran’da 4 yıl önce ABD saldırısında yaşamını yitiren Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin anıldığı tören sırasında yaşanan terör saldırısında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Töre, Hamas’ın ikinci adamı Aruri'ye Lübnan'da yapılan suikastın ardından İran’da gerçekleştirilen bu terör saldırısının “İsrail’in çatışmayı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor” söylemlerini doğurduğunu söyledi.

Bölge ülkelerini savaşın içerisine çekme çalışmalarını endişeyle takip ettiğini belirten Töre, BM, AB ve ABD’nin terör devleti İsrail’i desteklemesinin üzüntülerini artığını dile getirdi.

Başkan Töre, dünyada terör ve savaş istemediklerini ancak bu güçlerin de beslendikleri kaynağın BM’nin asli üyeleri olduğunu belirtti.