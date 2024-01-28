Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Karadeniz Kültür Derneği tarafından bu yıl 15. kez İskele’de düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, farklı kültürlerden farklı coğrafyalardan gelenlerle bir bütün olarak KKTC olduklarını ifade ederek, gelen vatandaşların doğdukları yerdeki kültürü bu topraklarda yaşatmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Karadeniz’e selam gönderdiklerini ifade ederek Türk milletinin bir cihan milleti olduğunu söyledi ve “Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz” dedi.

Türk milletinin yüksek menfaatlerini her zaman ön planda tutarak hareket etmek gerektiğine değinen Töre: “Ne mutlu sizlere ki KKTC’ne geldiniz ve burada birlikteyiz” dedi. KKTC’nin milli devlet olduğunu vurgulayan Töre, bu millete “Ne mutlu Türküm” diyen herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Devlete sahip çıkılması durumunda Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağına değinen Töre: “Yaşasın KKTC, yaşasın Anavatanımız Türkiye, yaşasın büyük Türk dünyası” dedi.