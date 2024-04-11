Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Din İşleri Başkanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Haspolat’ta bulunan Hala Sultan Cami Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Töre, bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken, Gazze’de devam eden savaş nedeniyle kalplerinin burukluk olduğunu ifade etti.

Gazze’de insanların açlıktan öldüğünü, büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Töre, batının ve Amerika’nın bu durumu desteklediğini söyledi.

Töre, yaşanan zulme karşılık Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’ndaki “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, ‘Medeniyet’ dediğin tek dişi kalmış canavar.” sözlerini anımsattı.

Töre: “Bu canavarı da yenmesini bileceğiz. Mustafa Kemal, yurda esir etmek isteyenleri Anadolu’dan kovduysa, elbette Gazze’den de gidecekler, Kudüs’ten de gidecekler” dedi.

KKTC’de din bilgisi eğitiminin güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Töre, “İsteyen yabancı dil, beden eğitimi ya da dans kursuna gidebilir. Ama isteyen de Kuran kursuna gidip din eğitimi alabilir. Bu, bu kadar açık ve nettir” şeklinde konuştu.