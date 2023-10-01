Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2. Şirinevler Gonnara Festivali’ne katıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında kurulan stantları gezen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Töre, satılan ürünlerden alışveriş de yaptı.

Töre, gonnaranın Kıbrıs kültürünü anlatan ürünlerden biri olduğuna değinerek, bu ürünün değerinin bilinmesi ve yeni kuşaklara aktarılması açısından düzenlenen festivali anlamlı bulduklarını söyledi.

Yerli üretimin olmazsa olmaz bir olgu olarak her zaman bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Töre, bir milletin ancak ve ancak yerli üretime sahip çıktığı müddetçe millet olmanın gereğini yerine getirebileceğini vurguladı.

Ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen festivallerin Kıbrıs Türkü’nün kültürünü ve ürünlerini hem turistlere hem de yeni nesillere aktarma açısından önemli bir görevi yerine getirdiğine değinen Başkan Töre, her bölgede festivallerin artmasını ve devamını diledi.