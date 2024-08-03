Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Mehmetçik Üzüm Festivali törenle başladı.

Mehmetçik Festival Alanı'nda yer alan açılış töreninde ilk olarak halk dansları ekipleri gösteri sundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, festivalde bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 62 yıl önce başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bugünlere kadar devam ettirilmesinin önemine değindi.

Yerli üretiminin her alanda desteklenmesi gerektiğini de belirten Töre, festivalin insanları kaynaştırdığını, bölge kadınlarının çalışkan olduğunu ifade etti.

Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğu dönemlerde Mehmetçik Festivali’nin de başladığını anımsatarak, Türk köylerinin Mehmetçik’te buluştuğunu kaydetti.

Töre, konuşmasının sonunda festivallerin varoluş kavgasında ve ulusal mücadelede önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.