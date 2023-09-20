Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada milli dava Kıbrıs konusuyla ilgili bütün dünyaya verdiği mesajları yürekten alkışladığını açıkladı.

Zorlu Töre, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması yönünde geçtiğimiz yıl yapmış olduğu çağrıyı bu yıl da yinelemesi, uluslararası kamuoyuna KKTC ile ticari ve diplomatik ilişki kurması yönündeki söylemini bir kez daha selamlıyoruz.

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Pile- Yiğitler yolu ile ilgili yaşanan gelişmeleri genel kurulun gündemine getirmesi ve Birleşmiş Milletler’e BM huzurunda görevlerini ve tarafsızlık ilkesini hatırlatması, uluslararası camianın Kıbrıs’ta gerçekte neler yaşandığını öğrenmesi açısından önemlidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman belirttiği gibi ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün, ne kadar yerinde bir tespit olduğu da son Pile konusunda ortaya çıkmıştır.

Sayın Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya bir kez daha haykırdığı için halkım adına teşekkür ediyor, Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatanımız ile birlikte bu yoldaki yürüyüşümüze devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”