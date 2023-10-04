Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlenen gecede Başkan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Türk milletine mensup olmanın büyük bir şeref olduğunu ifade eden Töre, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle birleştiklerini söyledi.

Milli davada duruşlarının net olduğunu ifade eden, adaya geliş tarihi ne olursa olsun herkesin kökünün Türkiye olduğunu belirten Töre, devletlerin adı farklı olsa da tek milletin insanları olduklarını kaydetti.

Hiçbir millete düşmanlık yapmadıklarını dile getiren Töre, buna karşın Türk Milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdik durduklarını belirtti.

Töre, konuşmasının sonunda Türk Milletine büyük hizmetleri olan ve hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşhayeva’yı ve tüm şehitleri rahmetle andı.