Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Don Pasquale” isimli operayı izledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre operanın, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ortak prodüksiyonu olarak sahnelendiği kaydedildi.

Açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda yer alan operanın orkestra şefliğini Murat Menket, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, Don Pasquale rolünü Bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver Töre, noter rolünü ise Emre Özarabacı’nın üstlendiği belirtildi.

Didem Tepe’nin başkemancı olarak görev aldığı eserde, piyanist Aslıhan Korkmaz'ın Korreperitör olarak görev aldığının kaydedildiği açıklamada, Reji Yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük, üst yazıda ise Ozan Türkoğlu görev yaptı.

Açıklamada, operanın Acapulco hotelin katkılarıyla ve Telsim ana iletişim desteğinde ücretsiz ve halka açık olarak sahnelendiği belirtildi.