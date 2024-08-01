Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs adasında Türk varlığını korumanın, devleti yaşatmanın atalara, şehitlere ve gelecek nesillere borçları olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümlerini kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

“1571 tarihinden bu yana Kıbrıs adasında devam eden Türk varlığını korumanın, devletimizi bağımsız ve egemen olarak yaşatmanın, atalarımıza, şehitlerimize, ve bizden sonraki nesillere borcumuz olduğunu ifade etmek isterim.” Diyen Töre mesajını şöyle sürdürdü:





“Rum tarafının Kıbrıs’ı Helen adası yapma girişimlerini, EOKA’nın silahlı eylemleriyle sürdürmesine karşı halkımızı korumak ve ilhakı engellemek amacıyla, 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı’mız kurulmuştur. Bu bağlamda 1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının 1974'e kadar adadaki varlığının devamı için göstermiş olduğu büyük direnişi simgelemektedir. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın başlatmış olduğu bu direniş ile biz bugünlere gelmiş bulunuyoruz.

Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 453’üncü yılını kendi egemen devletimizde kutlamamızı da halkımızın bu büyük direnişine ve şehitlerimize borçluyuz.

1 Ağustos 1976’da, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın temelleri üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız kurulmuş ve gelişerek düzenli ve güçlü bir silahlı kuvvetler haline gelmiştir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’mızla birlikte halkımızın güvenliğinin ve barışın koruyucusu olmuştur. Bu vesileyle, bunu sağlayan tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi saygıyla selamlıyorum.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle halkımızın, Mücahitlerimizin ve Mehmetçiklerimizin verdiği büyük mücadelenin bayramlarından biridir. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mızı coşkuyla kutlarken, Kıbrıs’ın fethinde ve sonraki mücadele yıllarında bu vatan için canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyor, halkımızı sevgiyle selamlıyorum.”