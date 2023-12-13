Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetin ulusal mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, protokol gezisi kapsamında KKTC’de bulunan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, “Ne mutlu Türk'üm” diyen herkesin KKTC’ye ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerek çünkü KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu söyledi.

Kıbrıs davasını yerinde görüp deneyimlemenin önemine işaret eden Töre, öğrencilere Kıbrıs adasının tarihi ve Kıbrıslı Türklerin adada verdiği mücadeleyi anlattı.

Töre, milli davaların sağlam duruşla savunulabileceğini kaydederek gerek Türkiye’de gerek ise KKTC’de Atatürk’ün gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi “dahili ve harici bedbahtlar” ve cumhuriyetin düşmanları da olabileceğini söyleyerek, bu çevrelere karşı daima uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Milli meselelerde aldanıldığı zaman iş işten geçebileceğini ifade eden Töre, Cumhuriyetin ulusal mücadelenin sembolü olduğunu belirtti.

Federasyon görüşmelerinin devam etmesi ve garantörlük sisteminin kaldırılmasını isteyen bazı çevrelerin olduğuna da dikkati çeken Töre, “KKTC’yi kurmakla ayağımıza kurşun sıktık” diyenlerin bile olduğunu, bu çevrelere karşı daima uyanık olmak gerektiğini söyledi.

Aynı düşünce yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını bölmeye çalışan kesimlerin de olduğuna işaret eden Töre, öğrencilerden her zaman dikkatli olmalarını diledi.

Ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek başarılar dileyen Töre, onlarla fotoğraf çektirerek kendilerine Meclis ve KKTC bayrağı flamaları hediye etti.

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.