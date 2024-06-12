Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ile Emlakjet iş birliğinde gerçekleşen “İş Dünyası Bu Kez Kıbrıs'ta Buluşuyor” etkinliğine katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alan toplantıda konuşan Töre, KKTC’nin yatırım açısından güvenli bir ülke olduğunu belirterek iş insanlarına çağrıda bulundu.

KKTC’yi kimsenin Gazze’nin düştüğü duruma getiremeyeceğini belirten Töre, Türk ordusunun adada bulunduğunu ve KKTC’nin Türkiye’nin güvencesi altında olduğunu söyledi.

Eşdeğer koçanın ne anlama geldiğini de anlatan Töre, devletin verdiği tüm tapuların geçerli olduğunu kaydetti.

Provokasyonlara da dikkat çeken Töre, her milletin içerisinde tefrika ve ayrım yapan bireylerin bulunduğunu söyledi; uyanık olunmasını istedi.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, Mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen Mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini anımsattı.

Göndere iki bayrak çektiklerini anlatan Töre, “Allah bu bayrakları bir daha indirmesin. Allah bizi bir daha 1878’deki gibi ayrı koymasın.” dedi.

Geçen hafta içerisinde Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunduğunu belirten Töre, iki ülke arasında ilişkilerin arttığını kaydetti.

Töre, sadece KKTC’nin değil “Ne Mutlu Türk'üm" diyen herkesin milletvekili olduğunu söyledi.

Bağımsızlıktan ödün vermeyeceklerini yineleyen Töre, katılımcılara başarılar diledi.