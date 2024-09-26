Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği heyetini kabul etti.

Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev başkanlığındaki Azerbaycan heyetine, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’nda kendilerine destek veren ve “Benim dünyam Türk dünyasıdır” diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Töre, diğer Türk devletlerinin de Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına gerekli desteği vermesini istedi.

Töre, “Biz 1571’den 1878’e kadar bu topraklardaydık. 1878’de Osmanlı askerleri adadan çekilince Kıbrıs’ta Türkler olarak bizler buralarda kaldık. 96 yıl sonra Türk ordusu ile buluştuk, Bugün güven ve huzurda yaşıyoruz” diye konuştu.

Dağlık Karabağ bölgesinin tekrar Azerbaycan topraklarına alınmasını da selamlayan Töre, bunun için mücadele ederken şehit düşenleri saygıyla andı. Töre, Hocalı’da yapılan katliamı asla unutmayacaklarını söyledi.

Töre, Azerbaycanlı Belediyeler ile Belediyeler Birliği arasında karşılıklı protokol imzalanarak ilişkilerin hukuki boyuta taşınmasının önemini dile getirdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.