Töre: “Azerbaycan ile birçok alanda iş birliği yapacağız”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov’u kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Azerbaycan ile Türkiye’den gelen dostluk guruplarının ilk resmi ziyaretlerini KKTC’ye gerçekleştirdiğini ve gelecekte birçok alanda işbirliği yapılacağını belirtti.

Azerbaycan’ın, KKTC’ye kucak açmasının diğer Türk Devletleri ile olan ilişkilerde de köprü olacağını belirten Töre, aynı milletin insanları olduklarını söyledi.

Töre, özgürlük elden etmenin kolay olmadığını Azerbaycan’ın şehitler verdiğini ifade ederek, Türk Cumhuriyetleri’ne bir daha komünizmin zulmünü yaşatmasın dileklerinde bulundu.

Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov da, hedeflerinin KKTC’yi tanımak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

(AK/FEZ) Fotoğraflı