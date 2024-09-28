Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre, Töre mesajında, Paşayeva’nın yaşamı boyunca Türk dünyasının birliği ve dirliği için mücadale verdiğine işaret ederek, “Onun verdiği mücadale ile bugün Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmamızın başlangıç temellerini atmıştır.” dedi.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Türk dünyasının yılmaz neferi, Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda cesurca savunan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın aramızdan ayrılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Değerli kardeşimiz Paşayeva, yaşamı boyunca Türk dünyasının birliği ve dirliği için mücadale vermiştir. Onun vermiş olduğu bu mücadale ile bugün Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmamızın başlangıç temelleri atılmıştır.

Ve yine bugün Azerbaycan ile yürüttüğümüz sıcak ilişkilerin başlangıcını da Paşayeva’nın uzun uğraşları oluşturmaktadır.

Türk dünyasına katkıları tarihin en güzel yapraklarında altın harflerle yazılacaktır.

Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şad olsun.”