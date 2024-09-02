Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin, KKTC ve mazlum milletler açısından her zaman güçlü olması gerektiğini söyledi.

Başkan Töre, Aksaray’daki temaslarının ardından Çoruh Üniversitesi’nden aldığı davet ile konferans vermek, temaslarda bulunmak üzere Artvin’e geçti.

Töre’yi Rize-Artvin Havalimanında Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve diğer yetkililer karşıladı.

Töre, Artvin temasları kapsamında ilk olarak İl Valisi Cengiz Ünsal’ı ziyaret etti.

Burada valilik özel defterini imzalayan Töre, basına açıklamalarda bulundu.

Töre, “Biz 1571’den 1878’e kadar bu topraklardaydık. 1878’de Osmanlı askerleri adadan çekilince Kıbrıs’ta Türkler olarak bizler buralarda kaldık. Hep bekledik… 96 yıl geçti aradan gelmeliydiler, gelip, geri dönmemeliydiler, geldiler artık geri dönmeyecekler” diye konuştu.

Töre, "20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusunun hem denizden hem havadan Kıbrıs’a çıkarma yaptığını, Mücahit ile Mehmetçik’in buluşarak bu topraklara can verdiklerini, kan verdiklerini" söyledi.

Töre, Artvin’in tabiatla iç içe geçmiş çok güzel ve tarihi bir il olduğunu belirtti.

Türkiye’nin her zaman güçlü olmasını dileyen Töre, “Mazlum milletler ve bizler için bu önemli” dedi.

Başkan Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.