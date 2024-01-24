Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara’da sürdürdüğü temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı ziyaret etti. Meclis açıklamasına göre, TC Genelkurmay Başkanlığı'nda yer alan görüşmede Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ele alındı.