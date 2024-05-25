Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Resim Heykel Grafik Sergisi’nin açılışını katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, milletlerin medeniyette geri kalmaması adına kültür ve sanata önem vermesi gerektiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının kendine özgü kültürel ve sanatsal yapısı olduğunu belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat için söylediği sözler hepimize örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden de örnekler veren Töre, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin içerisinde bulunan “Anadolu” isminin ayrıca güzel olduğunu belirtti.

Töre, Anadolu’nun kültür ve sanatının beşiği olduğunu kaydederek, “Hepimizin ana yurdu orasıdır” dedi.

Gençlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Töre, gelecekte Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden alanında başarılı sanatçılar çıkacağını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti, sergi gezildi.