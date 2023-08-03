Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, ABD’li Kongre Üyesini, “Haketmediğimiz ambargolara tabii tutuluyorken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip bizleri dinleme cesaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” diyerek karşıladı.

Meclis Başkanı Töre konuşmasının devamında, Kıbrıs sorununu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile ilgili bilgiler verdi. Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türklerinin her zaman iyi niyet ve iş birliği ruhu ile hareket ettiğini ve bu iradelerini de Kıbrıs müzakereleri süresince ortaya çıkan çözüm planlarına “evet” diyerek ortaya koyduklarını belirtti. Töre, Rum tarafının ise bir ortaklık devleti çatısı altında yaşama iradesine sahip olmadığını, refahı ve yönetimi Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istemediğini açıkça gösterdiğini anlattı.

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları çerçevesinde, kendi kendini yönetme iradesini ortaya koyarak ilan ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık uluslararası toplum tarafından tanınmasının vaktinin geldiğini söyleyerek, Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerinin daha fazla adalet olduğunu belirtti.

Başkan Töre, Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’ın KKTC’yi ziyaret etme cesaretinin diğer Kongre Üyelerine de örnek ve ilham teşkil etmesini temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

-Sessions

Pete Sessions ise konuşmasında, “Hiçbir zaman ifade etmekten çekinmiyorum, ben her zaman adaletten, denge ve doğruluktan yanayım. Adaletsizliklerle ilgili aslında söylenebilecek pek çok şey vardır. Geçmişte Güneyi de ziyaret ettim, şimdi ise Kuzeyi ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, sizlerin de görüşlerini duymaktan son derece mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’a, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. Kabulde ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.